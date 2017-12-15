中國財經

中國銀監會日前下發通知，要求各地銀監局落實整頓轄區內消費金融公司參與「現金貸」業務工作，其中包括禁止消費金融公司通過P2P等方式，給無放貸業務資質的機構提供資金發放貸款等。

據《證券時報》報道，通知內容還包括，禁止消費金融公司通過簽訂三方協議等方式，與無放貸業務資質機構共同出資發放貸款；禁止將授信審查、風險控制等核心業務外包。

同時，消費金融公司投資範圍嚴格限定於債券等固定收益類證券，不得投資「現金貸」、「校園貸」、「首付貸」等為基礎資產發售的資產證券化產品；禁止發放無指定用途貸款，督促其嚴格貸前交易背景真實性調查等。

業內人士指出，消費金融公司被納入「現金貸」整頓範疇，相關細則將使得消費金融公司洗牌分化，尤其是對沒有自主獲客渠道和風控系統的持牌消費金融公司將產生較大衝擊。

路透此前引述消息人士稱，中國人行和銀監會已聯合發文規範整頓「現金貸」，明確監管部門將暫停新批設網絡小額貸款公司，暫停新增批小貸公司跨省市開展業務，已經批准籌建的，暫停批准開業。

消費金融公司，是指經中銀監批准，在中國境內設立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構。