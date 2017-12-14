中國財經

內地股市下滑，上證指數再次失守3300點關口。兩市成交合計較上個交易日略增加至3581億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點，其後反覆下滑，失守3300點，最低見3282點，跌20點或0.62%，尾段跌幅略為收窄，收市報3292點，跌10點或0.32%，最高見3309點，升6點或0.2%，成交1513.46億元。

深成指亦反覆偏軟，收市報11110點，跌33點或0.3%，最低見11070點，跌72點或0.65%；最高見11165點，升21點或0.19%，成交2067.27億元。

滬深300指數報4026點，跌23點或0.59%；創業板指數報1794點，跌11點或0.65%。

分析師表示，市場對美國聯儲局加息市場已有預期，同時今日經濟數據符合預期，大市早段反彈乏力，隨後再度走弱反覆尋底，券商保險股跌幅居前。由於年底資金面持續偏緊，市場弱勢行情難有改觀，料滬指將在3300點附近反覆上落，後市須密切關注成交量的變化。

各板塊普遍受壓，金融股挫逾1%；電力、房地產、煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油、化工股偏軟；半新股則漲逾2%；水泥股亦靠穩。

中國固定資產投資、工業增加值符合市場預期；零售增速則遜預期。國家統計局今早公布，今年首11個月，全國固定資產投資57.51萬億元，按年增長7.2%；11月規模以上工業增加值按年增長6.1%；社會消費品零售總額3.41萬億元，按年名義增長10.2%。