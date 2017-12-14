中國財經

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，11月份國民經濟保持穩中向好的發展態勢，顯示出較強的穩定性和韌勁，但外部風險變數依然較多，向高質量發展的挑戰依然較大。

毛盛勇指出，上月生產需求總體平穩，物價漲幅比按月有所回落。從需求來看，進口和出口都保持兩位數增長，特別是進口和出口的金額是今年以來單月的最高值，進出口形勢持續向好。從就業來看，首11個月城鎮新增就業1280萬人，按年增加31萬人，提前完成全年的目標任務；全國城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率都保持在近4.9%的低水平，所以就業亦比較充分。

此外，經濟結構優化亮點較多。從產業來看，工業或製造業向產業價值鏈的中高端在邁進，11月份高技術產業、裝備製造業增加值的增速分別在10%和14%以上，繼續保持較快的增長。現代服務業也在加快增長，呈現出良好的發展勢頭。

從內需來看，社會消費品零售總額繼續保持兩位數的增長，同時實物網上商品零售增長速度一直保持在27%左右，特別是非實物商品網上零售額增長超過50%，所以消費呈現加快升級的勢頭。投資結構也在不斷優化，雖然投資增速緩中趨穩，但是民生類、技術創新類、高技術領域和短板領域的投資增長速度一直都比較快。

毛盛勇又稱，經濟提質增效態勢良好。企業效益保持較快增長，今年首10個月，規模以上工業企業利潤按年增23.3%，比首9個月加快0.5個百分點；規模以上服務業企業利潤增速高達29%，因此企業的利潤非常好。