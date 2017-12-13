中國財經

內地傳媒報道，8家國內政策性及商業銀行駐海南的主要負責人，包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、交通銀行(03328)及浦發銀行，今日均有參加海航集團明年授信合作洽談會議。

參與授信洽談的金融機構負責人均表示，作為海航集團的戰略合作夥伴，一直與海航集團保持着密切良好的合作。各銀行明年將繼續與海航集團保持全方位合作，全力支持海航集團的發展。

另外，外電報道，海航投資副總裁張昊因個人工作原因辭職。