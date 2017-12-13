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針對部分媒體報道的美國軟體公司Ness Technologies對海航集團旗下文思海輝的訴訟事件，文思海輝發布官方聲明，明確否認Ness Technologies的指控，表示將訴諸法律手段維權。

聲明中指出，該公司一直嚴格恪守合約，投入了大量人力、物力、財力按美國外資投資委員會(CFIUS)要求積極推進審批流程。但Ness Technologies從自身利益考慮選擇了終止合約，同時向文思海輝提出不實的指控。文思海輝將積極應訴，採取法律手段維護自身合法權益。

文思海輝有關負責人表示，CFIUS並未駁回文思海輝提交的申請，專案操作過程中，文思海輝始終履行買方義務，積極配合、並按規定要求提交相關資料，絕不存在故意阻撓、甚至掩蓋事實的情況。根據收購協定相關條款，截至10月底如未完成CFIUS審批通過，任意一方有權解除合約，Ness Technologies從自身利益考慮選擇了終止合約，並向文思海輝提起訴訟。文思海輝方面已準備積極應訴。

業內人士分析認為，在近年來美國加強安全審查的背景下，CFIUS進行多輪問詢並非孤立事件，發起問詢不代表審批不通過。作為併購方，文思海輝無動機故意回避審查而造成併購流產。

早前有報道指，Ness Technologies指控海航集團在接受美國監管機構對外國企業收購案審查時，未能充分回答有關其所有權的問題，導致雙方3.25億美元的交易失敗，Ness Technologies因此對海航集團提起訴訟。