中國財經

中國銀監會表示，積極穩妥推進銀行業對外開放，將放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，實施內外一致的股權投資比例規則。

銀監會指，下一步，還將持續推進銀行業對外開放，主要包括擴大外資銀行業務經營空間，取消外資銀行人民幣業務等待期，支持外國銀行分行從事政府債券相關業務，放寬外國銀行分行從事人民幣零售存款要求，支持外資銀行參與金融市場業務，提高金融體系活力。

此外，銀監會將放寬外國銀行商業存在形式選擇範圍，優化監管規則，調整外國銀行分行營運資金管理要求和監管考核方式。