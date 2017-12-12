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中投公司今年稍早斥資138億美元，向黑石(Blackstone)收購歐洲物流地產公司Logicor。

英國《金融時報》引述知情人士表示，黑石旗下地產基金向中投購回Logicor的一成股權，惟兩家公司不予置評。

報道指出，中投聘請黑石處理Logicor的倉庫和物流資產的投資組合，邀請有興趣投資者參股。而黑石新募集的20億歐羅基金，為中投邀請參股的投資者之一，另有數家保險公司也考慮投資。

Logicor於5年前由黑石創立，持有約630項物業，總樓面面積達1.46億方呎。