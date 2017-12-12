中國財經

A股午後跌幅擴大，上證指數跌27點，深成指跌50點。

上證指數現報3294點，跌27點或0.82%，最低見3292點，跌29點或0.88%，成交1295.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11092點，跌50點或0.45%，低見11085點，跌57點或0.52%，成交1784.96億元。

滬深300指數報4036點，跌32點或0.8%；創業板指數報1805點，跌11點或0.65%。

各板塊普遍受壓，金融、煤炭股挫1%；電力、鋼鐵、石油、水泥、房地產股偏軟；有色金屬、化工股則靠穩。