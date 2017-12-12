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今日 14:13 中國財經

中保監擬修訂保險保障基金管理辦法

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《上海證券報》引述消息指，為提高保險業防範化解風險的能力，中國保監會擬修訂《保險保障基金管理辦法》，目前正向業界徵求意見。

報道指，今次修改的內容，主要是將保險保障基金的單一費率籌集標準，改為以風險為導向的費率標準，鼓勵和引導保險公司加強風險管理；對保險保障基金的使用增加「提供流動性支持」的條款，有利於將風險處置端口前移，更好地化解風險。

此外，修改還包括降低萬能險和投連險兩個險種的救助比例，明確「自保公司經營的保險業務」不屬於保險保障基金的救濟範圍等。

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