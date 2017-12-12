中國財經

人民銀行參事、人行調查統計司原司長盛松成表示，與美聯儲相比，中國不存在人行縮表的問題。

盛松成表示，美聯儲金融危機以來資產負債表從9000億美元增長到4.5萬億美元，增長了4倍，而人行只增長了2倍，所以美聯儲需要縮表，是為了為將來進一步擴表提供空間。而中國人行不需要縮表。

盛松成在內地一個峰會上指出，中國金融市場利率已經相當高了，他不主張對基準利率存貸款利率加息。他認為，資本外流壓力總體可控，預計人民幣長期是升值的。美國稅改之後，人民幣短期會受壓，長期則仍向好。

他判斷，當金融去槓桿至一定程度時，M2會回升。金融去槓桿明年對貨幣政策、貨幣供應量的影響會比今年小。人民幣兌美元滙率他預期穩定在6.6左右。中國可能延續現在積極的財政政策和穩健的貨幣政策，貨幣政策不鬆不緊，以不變應萬變，建議貨幣政策延續下去。

至於M2為何會下降，盛松成解釋，中國在金融方面去槓桿非常厲害。第一，表外融資趕回表內，很多按規定不能再做了，比如一年期以內的同業存單，所以M2就下降了。第二，政府債權，現在去槓桿，金融企業對政府的債權也在逐漸下降，也是M2下降的最主要原因。另外，最重要是在清理、整頓非存款金融機構和存款金融機構之間的關係，所以使得M2大量下降。