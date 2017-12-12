中國財經

在2017中央電視台財經論壇暨中國上市公司峰會上，公布了2017中國十佳上市公司榜單

名單包括：美的集團、海康威視、格力電器、貴州茅台、科大訊飛、伊利股份、上汽集團、工商銀行、福耀玻璃、大族激光。