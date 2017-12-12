中國財經

上證指數早段走軟，現跌14點，深成指亦跌12點。

上證指數現報3307點，跌14點或0.45%，最低見3306點，跌15點或0.48%，成交754.47億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11130點，跌12點或0.11%，最高曾見11176點，升33點或0.3%，成交1085.19億元。

滬深300指數報4053點，跌15點或0.39%；創業板指數報1814點，跌2點或0.13%。

各板塊普遍走軟，金融、煤炭、電力、石油、房地產、水泥、鋼鐵股偏軟；有色金屬股則漲1%；化工股亦靠穩。