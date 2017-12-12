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今日 10:53 中國財經

姜洋:IPO堰塞湖有效緩解 炒殻現象降溫

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中國證監會副主席姜洋出席內地一個論壇時表示，中國證監會系統正着力從源頭上提升上市公司質量，保持新股發行常態化，進一步優化股票發行審核流程，同時完善股票發審委制度等，推動更多優質企業進入資本市場，防止病從口入。

姜洋指，中證監保持新股發行常態化，不斷提高審核效率，今年前11個月共核准企業發行386家，IPO加速和融資規模均居同期全球的前列。IPO審核周期大幅縮短，IPO堰塞湖得以有效緩解。

姜洋稱，中證監要強化依法合規，誠信經營意識，嚴格落實上市公司監管和訊息披露的各項要求，同時強化監管和檢察執法，自覺遠離頻繁融資，編項目、炒概念，盲目虛假重組，違規無序減持等市場亂象。秉持股東利益至上的理念，持續優化投資者回報機制，逐步培育健康理性的股權投資文化，切實維護中小投資者的合法權益。

姜洋表示，下一步，中國資本市場將持續推進股票發行制度和併購重組市場化改革，大力發展交易所債市，拓展多層次、多元化、互補型融資渠道，健全與實體經濟發展相適應的多層次資本市場體系，同時堅持依法、全面、從嚴監管，推進資本市場實現新一輪高水平的對外開放。

另外，他亦指，監管政策對市場的正面引導效果明晰，重組上市明顯減少，炒殼現象有效降溫。

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