中國財經

新華社旗下《經濟參考報》發表評論文章指，預計2018年人民幣難大升也難大貶，總體走穩但雙向波動彈性加大，預計波動區間為6.4至6.8，更長遠看，人民幣依然具備升值動能。

文章指，利好人民幣的支撐因素包括，美國聯儲局加息周期已步入後半程，美元中長期將趨弱；歐洲央行宣布退出QE和啟動加息，預計在2019年會全面到來，2018年下半年有望形成預期。此外，當前及今後較長時期內，中國都將堅持「強監管、防風險、抑泡沫、去槓桿」的政策主基調。

文章又指，中國經濟將繼續表現為韌性強、迴旋餘地大，預計未來數年有望保持6.4%以上的GDP增速。明年潛在的不確定因素則包括美國總統特朗普的政策變化程度、歐洲央行貨幣政策的真實動向、歐洲政局穩定性以及中國防範風險和深化改革的節奏與力度等。

文章續指，市場無疑低估了中國經濟增長的強大韌性。在PPI高位帶動企業盈利改善、房地產投資和基建投資沒有失速、全球經濟復甦利好中國外需的三重支撐下，今年前三季度中國GDP累計增速三季連平至6.9%，預計四季度緩降至6.8%。

文章指，今年行將過去，人民幣兌美元站穩6.6且一度衝破6.5關口，升值幅度達5%，市場原預期人民幣年內「破7」已無可能。該文又指，今年人民幣不貶反升的最大貢獻因素，是美元意外大幅走弱、歐羅意外顯著走強，而且中國完善人民幣中間價報價機制、加強外滙管理和金融強監管等政策成效顯著，又指此前市場並未充分認識到中國有關當局的決心和信心。