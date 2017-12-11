人民銀行公布，中國11月社會融資規模增量為1.6萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期少2346億元。
其中，當月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14萬億元，按年多增2965億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加198億元，按年多增508億元。
11月底，中國社會融資規模存量為173.67萬億元，按年增長12.5%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為118.45萬億元，按年增長13.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.49萬億元，按年下降6.2%。
今日 17:24 中國財經
人民銀行公布，中國11月社會融資規模增量為1.6萬億元(人民幣‧下同)，比上年同期少2346億元。
其中，當月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14萬億元，按年多增2965億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加198億元，按年多增508億元。
11月底，中國社會融資規模存量為173.67萬億元，按年增長12.5%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為118.45萬億元，按年增長13.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.49萬億元，按年下降6.2%。
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