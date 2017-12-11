中國財經

內地11月新增貸款勝預期。中國人民銀行公布，11月新增貸款1.12萬億元(人民幣‧下同)，高於預期8000億元。月末廣義貨幣供應量(M2)增速回升至9.1%，高於預期增8.9%。

11月底，人民幣貸款餘額119.55萬億元，按年增長13.3%，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和0.2個百分點。

分部門看，住戶部門貸款增加6205億元，其中，短期貸款增加2028億元，中長期貸款增加4178億元；非金融企業及機關團體貸款增加5226億元，其中，短期貸款增加197億元，中長期貸款增加4275億元，票據融資增加385億元；非銀行業金融機構貸款減少169億元。

外幣貸款餘額8332億美元，按年增長3.8%。當月外幣貸款增加104億美元。

11月人民幣存款餘額164.9萬億元，按年增長9.6%，增速比上月末高0.5個百分點，比上年同期低1.2個百分點。當月人民幣存款增加1.57萬億元，按年多增8780億元。

11月底，廣義貨幣(M2)餘額167萬億元，按年增長9.1%，增速比上月末高0.3個百分點，比上年同期低2.3個百分點；狹義貨幣(M1)餘額53.56萬億元，按年增長12.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和10個百分點；流通中貨幣(M0)餘額6.86萬億元，按年增長5.7%。當月淨投放現金392億元。