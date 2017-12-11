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中國商務部部長鍾山在阿根廷布宜諾斯艾利斯，出席世貿組織第11屆部長級會議早餐會致詞時表示，跨境投資是經濟增長的重要動力，呼籲世貿組織成員各方共同努力推動全球投資更加便利。

鍾山指出，中國將繼續支持多邊貿易體制，推動建設開放型世界經濟。明年11月，中國將在上海舉辦首屆中國國際進口博覽會，同期將舉辦虹橋國際貿易論壇，就促進全球貿易與投資進行交流。

會議通過《關於投資便利化的聯合部長聲明》，強調投資與貿易和發展密切相關，應推動在全球層面加強國際合作，支持開展深入討論以建立投資便利化多邊框架等。