中國財經

針對近期可轉債上市首日即跌破面值的情況，《人民日報》今日刊登文章稱，雖然短期市場有所波動，但從長遠看，可轉債仍是一個頗具潛力的融資渠道。事實上，讓直接融資比重再上台階，僅靠公開股票市場不現實，還需要綜合考慮融資者和投資者的訴求，開拓更多受市場歡迎的渠道。

文章稱，儘管今年直接融資的市場規模、市場品種、機制創新等取得了明顯進展，但總體還是「股市強、債市弱」、股票的「公開市場強、其他市場弱」。要拓展新融資渠道，提高直接融資比重是未來金融結構優化的重要方向，也是增強金融服務實體經濟能力的重點。

文章指，作為兼具股性和債性的金融產品，可轉債觸及了投融資雙方的共通點。從歷史上看，可轉債確實也顯示出「牛市跟漲、熊市跌少」的特性，具備一定穿越牛熊的潛力。

文章並稱，長期以來，企業對直接融資其實是抱有很大熱情。但在實際情況中，直接融資較高的門檻，讓很多企業望而卻步。尤其是交易所市場，處於資本市場頂端，但對企業資質要求高，市場容量也有限，能進入其中的只能是少數幸運兒。

因此，要開拓新渠道，需要市場的層次更多，每個層次的融資功能更強，讓不同發展階段和發展水平的企業尤其是創新創業企業，也能在資本市場找到安身之所。除了股票，企業從自身情況出發，也可能會考慮債券。

對於可轉債的火爆，文章稱，這表明其中的創新空間也很大，諸如綠色債券、可續期債券、高收益債券、可交換債等，都能為企業創造更適合的債券融資機會。

文章強調，拓展新融資渠道時，要特別注投資者利益的保障。一些公司大股東大量減持手中的可轉債，在短期內巨額套利，已引發市場不滿，在監管上也應保持密切關注。