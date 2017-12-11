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《人民日報》發文指，互聯網保險「奇葩」險種層出不窮，不僅消費者容易被騙，保險業面臨的風險也不容忽視，業內人士建議，應盡快建立大數據平台，統一數據存儲和傳遞標準，並將不同系統進行數據打通，再根據不同需要進行數據挖掘，以此加強大數據在反理賠欺詐中的應用，為行業優化產品和服務提供基礎服務。

文章稱，如今，網絡世界無所不包，「奇葩」險種層出不窮，包括違章貼條險、熊孩子惹禍險、扶老人被訛險、忘穿秋褲險、美廚娘關愛險、腸胃險、痘痘險等，險種之多之奇，只有想不到，沒有做不到。且大多數互聯網保險費用並不高，便宜的僅需1元人民幣，如毛毛雨般隨手投；多的百十元，花得也不心疼。

對消費者來說，某些互聯網保險，其實並不保險。一些險種並非保險機構開發、銷售，保單毫無法律效力，有的有博彩性質，「網銷保險」可能是網絡賭博；商家對關鍵訊息含糊其辭，產品名不副實，且個人訊息遺失或泄露風險。

同時，風險也在潛滋暗長，最突出的問題就是合作平台方並不具備資質，給保險公司惹麻煩。太平人壽相關負責人指出，這些平台一旦出現集體違約或擠兌等系統性風險事件，會反向傳導至保險公司，對保險公司當年甚至接下來幾年的經營業績及償付能力帶來嚴重影響。

還有假保單屢禁不絕，以及某些掛羊頭賣狗肉的保險創新，借勢網絡欺騙消費者。雖然每單額度很低，談不上高風險，但亦讓人難受。

數據顯示，2012至2016年，中國互聯網保費收入從106億元人民幣增長到2299億元，增長了20多倍；經營互聯網保險業務的保險機構從28家發展到124家。傳統的保險公司大都通過自建網站或者與第三方平台合作等模式開展了互聯網保險業務。網絡平台的保險熱潮勢不可擋，手機保險APP軟件更是令人眼花繚亂。