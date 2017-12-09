中國財經

國家主席習近平強調，應深入了解大數據對經濟社會發展的影響，推動實施國家大數據戰略，加快完善數字基礎設施，推進數據資源整合和開放共用，保障數據安全，加快建設數字中國。

習近平指出，大數據是訊息化發展的新階段，要推動大數據技術產業創新發展、瞄準世界科技前沿，集中優勢資源突破大數據核心技術，加快構建自主可控的大數據產業鏈、價值鏈和生態系統。發揮中國制度優勢和市場優勢，面向國家重大需求，面向國民經濟發展主戰場，全面實施促進大數據發展行動，完善大數據發展政策環境。

他稱，要堅持數據開放、市場主導，以數據為紐帶促進產學研深度融合，形成數據驅動型創新體系和發展模式，培育造就一批大數據領軍企業，打造多層次、多類型的大數據人才隊伍。

習近平又提出，構建以數據為關鍵要素的數字經濟，稱建設現代化經濟體系離不開大數據發展和應用，中國要堅持以供給側結構性改革為主線，加快發展數字經濟，推動實體經濟和數字經濟融合發展，推動互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深度融合，繼續做好訊息化和工業化深度融合這篇大文章，推動製造業加速向數字化、網絡化、智能化發展。

同時，要深入實施工業互聯網創新發展戰略，系統推進工業互聯網基礎設施和數據資源管理體系建設，發揮數據的基礎資源作用和創新引擎作用，加快形成以創新為主要引領和支撐的數字經濟。