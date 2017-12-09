中國財經

內地11月全國居民消費價格(CPI)按年增1.7%，全國工業生產者出廠價格(PPI)增5.8%，兩者漲幅均較10月下滑。

申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇預計，PPI和CPI剪刀差將顯著收窄。基數效應將支撐12月CPI回升至2%，明年CPI中樞有望回升至2.5%。通脹整體溫和，但需關注明年2至3月的階段性CPI高點。他表示，明年PPI中樞在基數效應下將回落到3.5%左右。隨着上游價格漲幅回落，產業間的利潤再分配將逐漸由上游轉向中下游，製造和消費將明顯受益。

中信證券首席經濟學家諸建芳表示，由於11月南方蔬菜集中上市導致市場供給上漲，菜價出現明顯回落，也是食品價格按年下降的主要原因。不過，受醫療保健類價格、居住類價格、教育文化和娛樂類價格等上漲影響，非食品價格上漲明顯。

交行首席宏觀分析師唐建偉分析認為，今年首11個月CPI累計按年為1.5%，創近年新低，預計12月CPI不會有明顯變化，按年維持在2%以下，全年CPI按年將保持在1.5%左右的水平，通脹壓力溫和。他預計，明年CPI在今年低基數的基礎上，按年可能有所上升，但在整體需求平穩、貨幣環境收緊的大背景下，不會出現明顯的通脹壓力，預計明年CPI按年在2%左右。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，從按月來看，11月CPI基本平穩。食品價格下降0.5%，其中，鮮菜價格下降4.8%，主要由於11月份除個別寒冷地區外，大部分地區氣溫變化溫和，利於蔬菜生產和儲運，市場供應相對充足。因冬季需求增加，牛、羊肉價格分別上漲0.4%和2%；雞蛋價格上漲2.1%；鮮果價格上漲2.1%。至於非食品價格上漲0.1%，其中能源價格繼續上漲。