中國財經

中國11月進出口表現遠超市場預期，反映世界經濟回暖對中國外貿產生明顯提振作用。分析人士預計，12月出口將延續較快增長態勢，全年外貿對GDP貢獻將保持正值，但受高基數等影響，明年進出口增幅或有所收窄。

海關總署宣布，以人民幣計價，11月出口按年增10.3%，遠勝市場預期增2%；進口增15.6%，優於市場預期增12.5%。貿易順差2636億元，市場預期為2330億元。

以美元計價，11月出口增12.3%，遠勝市場預期增5.3%；進口增17.7%，勝預期增13%；貿易順差402.1億元，預期為350億元。

今年首11個月，以人民幣計，出口增11.6%；進口增20.9%；貿易順差2.56萬億元，收窄16.7%。以美元計，出口增8%；進口增17.3%；貿易順差3759.8億元。

中國國際經濟交流中心認為，以美國為首的發達國家經濟明顯回暖，發展中國家經濟也趨於向好，世界經濟的回暖對中國外貿的提振顯而易見。超預期增長的進口也表明中國內需的回暖，刺激進口的增加，同時上半年美元貶值也讓部分大宗商品的價格明顯回升，對進出口都有拉升作用。

中國國家信息中心指出，11月進出口數據遠優於預期，說明世界經濟的回暖較年初預計的好很多，第三季歐美許多國家均修訂經濟預測，亦表明世界經濟的復甦力量很強，也是提振中國出口的重要力量。

此外，進口的大幅增長一方面與中國鼓勵擴大進口的政策有關，另一方面與內需趨暖，國內經濟向好有關。同時，國際油價一直上漲，大宗商品價格的上升也拉動進出口總值，預計在今年拉動中國經濟的三駕馬車中，外貿也會有不錯的貢獻。

申萬宏源預計，中國明年出口增長5%，進口增長7.5%。由於今年基數較高，預計進出口增幅收窄，亦認為明年投資承壓，相信主要靠出口和消費，預料全年經濟增長6.7%。

不過，交通銀行金融研究中心認為，外需回暖帶動出口增長的預期較好，但仍存在不確定性。美國減稅將促進經濟增長，或對中國出口有所拉動，但美國稅改法案可能引導資本回流美國，對中國資本外流和人民幣滙率形成貶值壓力，而歐盟及美國不承認中國市場經濟地位，全球貿易保護主義抬頭，貿易摩擦或加大，令未來出口帶來不確定性。