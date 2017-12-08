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今日 15:42 中國財經

滬指倒升止四連跌 四周累挫4.2%

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內地股市先跌後回升，上證指數終止4連跌。兩市成交合計較上日略增至3729億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累跌0.83%，連跌4個星期，累計跌142點或4.16%。

上證指數今早低開7點後偏軟，最低見3258點，跌13點或0.41%，中段止跌回升，收市報3289點，升17點或0.55%，最多升25點或0.77%，高見3297點，成交1657.62億元。

深成指亦低開高走，收市報10935點，漲133點或1.24%，最高見10964點，漲163點或1.51%；最低見10789點，跌12點或0.11%，成交2071.08億元。

滬深300指數報4003點，升32點或0.81%；創業板指數報1792點，升15點或0.85%。

分析師表示，大市此前連續走低後已經超跌，加上今日公布進出口數據優於市場預期，投資者對短期經濟走弱的擔憂得以減輕，刺激大市上升，前期深幅調整的商貿家電、食品飲料、通訊電子等板塊領漲，料大市短線圍繞3250點至3300點之間上落。

各板塊全線走高，半新股漲逾4%；鋼鐵、化工、水泥股漲逾1%；煤炭、金融、有色金屬、電力、房地產、石油股靠穩。

中國海關總署今早宣布，以人民幣計價，11月出口按年增10.3%，遠勝市場預期增2%；進口增15.6%，優於市場預期增12.5%。

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