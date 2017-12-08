中國財經

中國全國乘用車市場信息聯席會公布，11月份廣義乘用車銷量250.4萬輛，按年增長3.2%。今年首11個月，累計銷量2144.8萬輛，增長1.6%。

數據顯示，隨着臨近年底的政策變化期，11月新能源車銷量達7萬輛，按月增長8%，連升10個月。

報告指出，在經濟回暖的背景下，今年乘用車零售增速或達2%，遠低於市場預測，主要是諸多異常因素的衝擊，但對明年乘用車增速相對樂觀。

展望未來，明年乘用車市場預計增長4%，首兩個月增長應該超過一成，而首三個季度的增速也不會低。