今日 11:19
中國財經
中國海關總署宣布，以人民幣計價，11月出口按年增10.3%，遠勝市場預期增2%。
11月進口增15.6%，優於市場預期增12.5%。
以人民幣計，11月貿易順差2636億元，市場預期為2330億元。
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