中國財經

人民銀行聯同中銀監、中證監、中保監及外管局發布文件，統一規範機構資管產品業務，杜絕包底問題。路透引述消息人士透露，內地10家股份銀行一致認為，資本新規有利防範業務風險，但部分條款實施後，將對金融市場的影響力較大，或引發系統性金融風險。

消息人士表示，10家銀行研討後認為，按資管徵求意見稿的現有部分條款實施後，將對金融市場的影響較大，降低對實體經濟的支持力度，若能局部調整，減弱負面影響，且更利於構建公平、市場化的競爭環境。

與會銀行又指，後續配套實施細則若不一致，將可能產生新的監管套利和不公平競爭。新規實施後，其將成為金融機構資產管理業務統一的監管標準、框架以及準則，但擔心「三會」(中銀監、中證監、中保監)可能在符合新規要求的基礎上，各自執行尺度不一的細則，進而造成新的監管套利和不公平競爭。

另外，銀行亦建議新規應適當延長過渡期至3年，並優化過渡期安排；逐步有序打破剛性兌付(發行人包底)，在符合會計準則的前提下，允許資管機構自主選擇估值方法，以及給予銀行理財平等的主體地位。

五部委11月中發布《規範金融機構資產管理業務的指導意見(徵求意見稿)》，以打擊資產管理業務中存在已久的剛性兌付、通道業務、產品多層嵌套、投資於非標準化債權類資產等問題，並按照統一標準監管資產管理產品。過渡期自文件實施後起計，至2019年6月底結束，之後金融機構不得再發行或者續期違法的資產管理產品。