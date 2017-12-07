中國財經

中新網報道，民政部近日公布的《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法(徵求意見稿)》稱，慈善組織的財產不得用於在非銀行金融機構存款，直接投資二級市場股票，投資人身保險產品，投資期貨、期權、遠期、互換等金融衍生產品，參與非法集資等活動。

市場關注擁有資產逾萬億元人民幣的海航集團，會否受到上述意見稿的規定影響。

根據海航早前披露的股權結構，中國海南省慈航慈善基金持股52.25%，當中位於海南省的海南省慈航公益基金會持股29.5%、位於紐約曼哈頓的海南省慈航慈善基金會則持股22.75%。