中國財經

A股早段維持偏軟，上證指數跌15點，深成指跌60點。

上證指數現報3278點，跌15點或0.48%，最低見3277點，跌16點或0.5%，成交610.26億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10850點，跌60點或0.56%，低見10848點，跌62點或0.57%，成交753.65億元。

滬深300指數報3985點，跌30點或0.75%；創業板指數報1783點，跌1點或0.07%。

各板塊個別發展，金融、水泥、煤炭股挫逾1%；化工、石油股偏軟；有色金屬、電力、房地產、鋼鐵股則靠穩。