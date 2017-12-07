中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)發表報告指，中資銀行公布的不良貸款可能被低估，銀行亦需要逐步及有針對地充實資本，以便消化吸收經濟轉型可能出現的損失。人行回應指，不良貸款率被低估的餘地不大。

人民銀行表示，近年來國內銀行業加大不良貸款核銷和處置力度，是不良貸款率保持在較低水平的重要原因。今年以來，包括國企等的企業利潤大幅回升，許多地方政府債務也對應未來有現金收益的資產，不良貸款率被低估的餘地不大。

另外，IMF報告中壓力測試結果顯示，流動性方面，中國金融體系在最差的情況下，四大銀行以外的銀行會面臨資金不足。不過，四大行資本條件即使較好，亦會在30天內出現流動性短缺。

人民銀行表示，總的來看，報告對中國金融體系的評價是客觀、中肯的，所提建議對深化金融改革具有一定的借鑑意義，但認為關於壓力測試的相關表述，則未能全面反映測試結果。

人行認為，根據評估團按國際通行做法，開展的銀行業壓力測試，在極端情景假設下，佔參試銀行總資產65%以上的銀行的核心一級資本充足率仍能保持在7%以上，中國金融體系表現出較強的風險抵禦能力。

下一步，政府相關部門將結合金融體系實際情況，繼續推動金融業深化改革、健康發展，切實防控風險，加強與國際組織的合作與交流，為維護全球金融體系穩定做出更大貢獻。