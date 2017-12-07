中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)表示，中國應將金融穩定性置於發展目標之上，因追求增長目標及幫助企業避免大量失業，已造成債務飆升，尤其是在地方政府的債務水平。

IMF報告指出，留意到中國缺乏協調和系統風險分析不充分的問題，建議由人民銀行及三個金融監管機構組成一個金融穩定的附屬委員會。

IMF表示，旨在促進就業和經濟增長的擴張性貨幣和財政政策，已導致那些設法避免倒閉的企業及防止經濟蹣跚的地方政府實體的債務飆升。

IMF稱，防止地方就業大幅下滑並達成地方經濟增長目標的主要目標，明顯與金融穩定等其他政策目標相互衝突。監管部門應該強調，金融穩定比發展目標更為優先。

IMF引述國際清算銀行(BIS)的估算稱，以全球標準衡量，中國信貸與國內生產總值(GDP)的比例現處極高水平，出現金融危機的可能性很高。雖然中國一直採取措施解決債務風險，但控制信貸過度增長須在國家計劃中降低對高GDP目標的重視，正是這種重視刺激地方政府設立較高的經濟增長目標。

IMF表示，隨着信貸收緊，隱性擔保也被取消，中資銀行在努力符合巴塞爾協議(Basel)要求的同時，應當逐步提高資本金，以便消化吸收中國經濟轉型階段可能出現的損失。銀行還須持有更多的流動資產。