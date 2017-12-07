中國財經

今年首10個月內地城鎮新增就業1191萬人，提前兩個月超額完成1100萬人的全年預期目標，分析認為，主要受惠於經濟穩步增長。

《人民日報》引述人社部報道稱，首10月同時實現城鎮失業人員再就業471萬人，就業困難人員就業147萬人。就業目標提前完成主要受惠於四方面，包括經濟穩步增長，為保持就業平穩提供支撐。2017年前三季度中國GDP增速6.9%，上半年經濟增量達到2.35萬億元人民幣，經濟增長的就業彈性明顯增強。

二是經濟結構優化，特別是第三產業的快速發展和新產業、新業態的良好發展勢頭，對就業產生促進作用。今年前三季度第三產業增加值佔國內生產總值的比重為52.9%，服務業對經濟增長的貢獻率達58.8%，對就業帶動明顯。

三是得益於改革紅利的釋放。簡政放權、鼓勵創業，創造了大量的就業機會。前三季度，全國新登記企業按年增長12.5%，日均新登記企業達1.65萬戶，新增企業對第三季度的就業貢獻率超過25%。

四是得益於積極就業政策效力的進一步發揮，也離不開廣大勞動者的自強不息和個人努力。

中國國家統計局此前布，10月31個城市調查失業率連續八個月降至5%以下，全國城鎮調查失業率也在5%以下。9月底城鎮登記失業率為3.95%。