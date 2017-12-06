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上海世茂股份(600823.SZ)公布，旗下附屬以239.43億元(人民幣‧下同)投得深港綜合體項目，地塊位於龍崗區龍城街道深圳龍崗大運新城核心商務區。

至於土地面積32.19萬平方米，總建築面積136.45萬平方米。項目包括深港國際會議展覽中心、深港青年合作創業中心、深港國際演藝中心、超五星級酒店、國際學校、智慧辦公大樓、大型商業、餐飲、公寓等。

該公司指出，龍崗將全力打造深圳東部中心，項目將有助於提升公司在深圳及大灣區的戰略布局，同時也將增加可售資源及自持物業的整體收益。