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騰訊控股(00700)主席馬化騰出席論壇時表示，集團對人工智能(AI)醫療企業感興趣，至今已投資了至少7家互聯網醫療公司。

馬化騰談及未來千億產業時稱，內地教育領域非常廣闊，隨着經濟發展，大家對子女的教育投入將愈來愈高，醫療更加會是數千億市場。

他指出，騰訊現時是「多賽道」下注，投資了有七、八家醫療企業，尤其是與AI有關的。他表示，目前正大量地與醫院開展合作，認為AI或會在醫療方面最早落地。

另外，馬化騰提到，騰訊與阿里巴巴在若干領域展開競爭，又指騰訊QQ目前的目標人群是年輕用戶。