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今日 15:27 中國財經

厚樸投資傳擬設195億新基金

路透引述消息人士透露，中國私募股權公司厚樸投資計劃募集一個規模為25億美元(約195億港元)的新基金，以抓住中國國企改革和消費產業日益增長的機遇。

這是厚樸成立的第三個美元基金，消息人士稱，該基金目前已獲得逾10億美元的出資承諾，計劃到年底時總共獲得20億美元，預計明年初融資結束。

消息人士又稱，投資者包括中投公司、新加坡主權基金淡馬錫、日本三井物產、香港金管局和新加坡政府投資公司(GIC)。

中投公司未即時置評，其餘公司均對此拒絕置評。

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