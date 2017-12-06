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今日 15:04 中國財經

雷軍:小米正考慮進入北美市場

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小米創辦人雷軍在一個峰會中表示，對於國際化，正在考慮什麼時間點進入北美市場，內部正在做精心準備，希望在市場一舉成功。

雷軍指出，小米非常重視5G技術的推進，相信會成為第一批發布5G手機的廠商，認為5G是未來發展很強勁的驅動力，並且在未來兩三年以後就會開始。

他又指，5G帶來的新的機會就是物聯網(IoT)，而IoT設備之間的連接就是5G要解決的核心問題。同時，人工智能(AI)技術的創新，會給數字經濟以巨大的賦能。

對於市傳小米考慮最早明年上市，雷軍並沒有正式對該問題作出回應。

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