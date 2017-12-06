中國財經

阿里巴巴主席馬雲表示，科技及人工智能令電商職位減少，但亦創造其他職位，又指應相信人類可以控制機器。

馬雲指出，服務業將創造大量職位，數據令服務業如虎添翼，也頗肯定會有更多職位，因此不用害怕。

他又指，人們說科技及人工智能將為人類帶來災難，認為人類應該有信心，現在人類只用腦袋不足一成，而機械人、人工智能是僅使用人類腦袋不足一成下創造的，因此應該有信心機器會由人類控制。

馬雲表示，對中國經濟前景很有信心，又指阿里目標是讓每個商家都成為亞馬遜。