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今日 12:40 香港財經 港股直擊 中國財經

工銀國際:港股明年仍有上升空間

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工銀國際表示，港股及內地股市明年均面臨資金面壓力，但相信壓力有限，兩地市場走勢將更取決於上市公司利潤增長，認為港股明年仍有上升空間，A股估值不會有太大壓力。

該行指出，港股方面，由於海外加息溫和，市場估值較低，加上內地資金流入，估值水平有望保持目前水平，預期明年仍有上升空間。

今年港股漲幅最終大機會跑贏全球主要市場，但從相對估值而言，港股較美股等發達市場仍存在明顯低估，在新興市場引領全球復甦的新格局下，伴隨中國經濟轉型升級推進，港股有望延續上升慣性，穩健走強。

A股方面，工銀國際預期，內地「去槓桿」及「防風險」政策還將持續，但由於今年人民幣利率已上升較多，再上升空間有限，而且高估值的中、細價股已在今年大幅下跌，下行空間減少，加上樓市可能的降溫有望帶來部分資金流入，在明年A股估值不會有太大壓力。

該行預期，不同行業之間的利潤增速將有較大的分化，新興行業的利潤佔比較低，但增速較快及持續，部分傳統行業利潤則持續下行，推薦A股消費行業，港股的醫療保健行業，以及兩市的金融行業。

經濟方面，工銀國際董事總經理、首席經濟學家兼研究部主管程實表示，明年全球經濟將迎來強勢又危險的復甦換擋，預期明年中國經濟增長6.9%，中國有望透過積極參與全球治理，由外及內地支持改革開放深化。

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