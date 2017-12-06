中國財經

內地股市開市走軟，上證指數低開12點，失守3300點關口。

上證指數開市報3291點，跌12點或0.37%；現報3287點，跌16點或0.49%。

深成指開市報10838點，跌16點或0.15%；現報10829點，跌24點或0.23%。

滬深300指數開市報4027點，跌13點或0.32%；創業板指數開市報1755點，跌2點或0.16%。

各板塊普遍下滑，水泥、有色金屬、鋼鐵股挫逾1%；煤炭、金融、房地產、化工、石油、電力股偏軟；半新股則靠穩。