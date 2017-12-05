中國財經

內地股市下滑，上證指數險守3300點，終止兩連升，再創近3個半月新低。兩市成交合計較上日增加逾18%至4827億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開7點，全日在窄幅水平上落，收市報3303點，跌5點或0.18%，最高見3315點，升6點或0.18%；最低見3300點，跌9點或0.28%，成交2434.9億元。

深成指低開低走，收市報10854點，挫159點或1.45%，最低見10801點，挫213點或1.94%；最高見11044點，升29點或0.27%，成交2391.78億元。

滬深300指數報4040點，升21點或0.53%；創業板指數報1758點，跌39點或2.18%。

分析師表示，今日大市繼續走弱，但中段板塊分化較為嚴重，以上證50指數為代表的指標股走勢堅挺，護盤跡象明顯，但中小型股則大幅調整，化工板塊領跌。目前市場心態不穩，致投資者獲利了結心態加劇，料後市將維持反覆偏軟格局。

各板塊幾乎全線下挫，有色金屬股挫近4%；鋼鐵、煤炭股挫3%；化工、石油、半新股挫逾2%；電力、房地產股挫逾1%；水泥股亦偏軟；僅得金融股逆市漲近1%。

財新/Markit今早公布，中國11月服務業採購經理指數(PMI)升至51.9，較10月的51.2，升0.7個百分點；當月中國綜合PMI指數亦升至51.6，是今年8月以來的最高位。