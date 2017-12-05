台灣股市下跌，加權指數收報10566點，跌84點或0.79%，失守10600點關口。
台股今早低開43點後反覆偏軟，午後跌幅擴大，低見10540點，高見10635點。其中，電機、電子、造紙股下滑；食品、塑膠、紡織股則靠穩。
分析人士表示，台股今日下滑，主要是跟隨隔晚美國股市個別發展，其中標準普爾500指數與納斯特綜合指數走低，因科技股偏軟。
個股方面，重磅股鴻海大挫3.43%，台積電挫1.92%，大立光挫1.46%，聯發科亦跌0.63%。
今日 14:16 中國財經
台灣股市下跌，加權指數收報10566點，跌84點或0.79%，失守10600點關口。
台股今早低開43點後反覆偏軟，午後跌幅擴大，低見10540點，高見10635點。其中，電機、電子、造紙股下滑；食品、塑膠、紡織股則靠穩。
分析人士表示，台股今日下滑，主要是跟隨隔晚美國股市個別發展，其中標準普爾500指數與納斯特綜合指數走低，因科技股偏軟。
個股方面，重磅股鴻海大挫3.43%，台積電挫1.92%，大立光挫1.46%，聯發科亦跌0.63%。
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