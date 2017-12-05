訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:52 中國財經

阿里夥星巴克合作滬設烘焙工坊

放大圖片

阿里巴巴與連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)合作的星巴克臻選上海烘焙工坊開業，店內將以AR技術實踐「新零售」。

店內建築面積2700平方米，消費者可以通過AR技術，觀看星巴克製作咖啡的故事，也使用「隱藏」的在線菜單查詢功能，並透過AR技術直觀咖啡吧枱、器具等細節。

另外，烘焙工坊有售的周邊紀念品，也可透過手機淘寶「掃一掃」，在天貓星巴克官方旗艦店落單速遞到家。店內亦與支付寶合作，推出「邊逛邊等」功能。消費者使用支付寶掃碼付款，咖啡製作完成後，支付寶App會推送一個取餐提示訊息。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。