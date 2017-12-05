中國財經

阿里巴巴與連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)合作的星巴克臻選上海烘焙工坊開業，店內將以AR技術實踐「新零售」。

店內建築面積2700平方米，消費者可以通過AR技術，觀看星巴克製作咖啡的故事，也使用「隱藏」的在線菜單查詢功能，並透過AR技術直觀咖啡吧枱、器具等細節。

另外，烘焙工坊有售的周邊紀念品，也可透過手機淘寶「掃一掃」，在天貓星巴克官方旗艦店落單速遞到家。店內亦與支付寶合作，推出「邊逛邊等」功能。消費者使用支付寶掃碼付款，咖啡製作完成後，支付寶App會推送一個取餐提示訊息。