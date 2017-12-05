中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開7點，在3300點樓上徘徊。

上證指數開市報3301點，跌7點或0.24%；現報3306點，跌3點或0.1%。

深成指開市報10988點，跌26點或0.24%；現報10991點，跌22點或0.21%。

滬深300指數開市報4007點，跌10點或0.27%；創業板指數開市報1794點，跌3點或0.17%。

各板塊幾乎全線走低，水泥、半新股、金融、有色金屬、房地產、煤炭、石油、化工、電力股偏軟；飛機製造、船舶製造、鋼鐵股則靠穩。