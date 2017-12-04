中國財經

《人民日報》發表文章指出，中國企業「走出去」規模已經相當可觀，但一些國內企業缺乏明確的戰略，在「走出去」中沒有進一步「走上去」，強調實現高質量發展是未來對外投資的關鍵。

文章表示，近年來，愈來愈多的中國企業「走出去」，成為全球市場的新現象。然而，一些企業對外投資存在盲目、非理性行為，難以為繼，引發市場和監管層密切關注。

文章指出，商務部數據顯示，2002至2016年中國對外直接投資年均增速高達35.8%，佔全球比重由2002年的0.5%提升至13.5%，在全球外國直接投資中的地位和作用日益突顯。不過，背後是一些企業借助「走出去」不斷發展壯大、做強做精自身品牌，但也有一些企業的對外投資行為並不值得提倡。

文章舉例批評，有國內鋼鐵廠併購海外飲食公司；有高負債率企業仍借錢到海外收購；近3年中國企業在海外一窩蜂高價收購了15家足球俱樂部，一些企業的投資不僅在真實性、合規性方面有欠缺，還與國家鼓勵對外投資的產業政策要求不符，甚至對國家形象造成負面影響。

中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才認為，出現這些問題，一方面是因為大部分企業對海外投資缺乏經驗，另一方面是因為缺乏明確的戰略，一些企業簡單地認為海外投資是尚未開發的「藍海」，或是把「走出去」僅當作「走出去」，而沒想過更進一步「走上去」。