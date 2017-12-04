中國財經

人民銀行副行長兼國家外滙管理局局長潘功勝表示，監管層在幾個月前關閉比特幣交易平台、叫停首次代幣發行(ICO)是果斷、正確的決定。

潘功勝出席公開活動時談及對比特幣的看法。他引述法國學者皮謝的文章指出，比特幣泡沫不過是瘋狂投機的一個最新化身，歷史上瘋狂投機時不時地會衝擊金融市場，如1637年的「鬱金香狂熱」、2000年的互聯網泡沫等。文章又指，沒人能預言投機風潮的持續時間長短和頂部在哪裏，因此「只能坐在河邊看，總有一天，比特幣的屍體會從你面前飄過」。

另外，對於人民幣，潘功勝表示，今年以來，外滙市場運行比較平穩，市場預期也比較穩定，跨境資本流動和外滙市場供求關係基本平衡，人民幣對美元滙率穩中有升、雙向波動，對一籃子多邊滙率基本穩定，外滙儲備小幅回升。他稱，中國經濟運行保持在合理區間，結構調整不斷優化，經濟發展呈現穩中向好態勢。全球經濟延續復甦態勢，貿易回穩增長，金融市場波動性下降，外滙市場比較穩定。

展望未來，潘功勝指出，中國外滙市場形勢有良好、穩定的基礎。未來外滙管理政策取向有兩點基本考慮，一是堅持樹立中國對外開放的新格局，服務於實體經濟，服務於中國的對外開放；二是防範跨境資本流動風險，維護金融安全。