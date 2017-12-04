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今日 09:26 中國財經

第三批混改試點據報獲批

《中國證券報》報道，第三批31家混改試點企業已獲國務院批准，正按照方案落實。從行業分布看，房地產、建築、建材、通訊及礦業等5個行業企業混合程度較高。

前兩批共19家央企混改試點中，央企二級公司共10家，三級公司共9家，企業資產總額9400多億元(人民幣．下同)，通過混改將引入各類資本約3000億元。

國資委副秘書長彭華崗強調，下一步，深化混合所有制改革應從五方面着力，包括牢牢把握混改方向、分層分類推進混改、着力推動國企民企共贏發展、推動混改企業轉換經營機制，以及加強混改企業黨建工作。

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