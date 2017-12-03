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今日 17:56 中國財經

王忠民:劃轉國資進社保 擔心多少實際有效

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全國社保基金理事會副理事長王忠民對中國青年報表示，在國有資本劃轉社保一事中，最擔心的有多少有效資產能真正劃進社保。

王忠民表示，規定今年要進行劃轉的幾家央企股權，目前正​​在緊鑼密鼓的準備中。對於是否會考慮組建養老金管理公司，他進一步表示，預計是要成立，希望愈快愈好。

針對國有資本進社保一事，他指出，關鍵要看最終能劃轉多少有效資產進入社保基金。

他又稱，資產有可能是劣質資產，也可能是好資產；有可能是帶來現金流的資產，也有可能帶不來；有可能是被低估的資產，也有可能被過分高估。

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