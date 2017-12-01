中國財經

十四世紀中葉正值元朝末年，東亞各地的政治都陷入亂局。中國各地的反元漢人軍閥紛紛崛起；朝鮮半島一再發生國王的廢立問題；日本正處於南北朝之亂，鎌倉幕府滅亡；越南的陳朝亦步向衰頽。一三六八年朱元璋派兵攻陷元朝首都大都(今北京)，將蒙古人政權趕回漠北(元朝仍未滅亡，史稱北元時期），統一中國，建立明朝。

朱元璋建立中國的國際秩序？

洪武帝朱元璋實施集權體制重建社會秩序，收拾元末的混亂局面，對外則結合「朝貢」和「海禁」，建立起由國家統一管理外交及貿易的體制。他積極地派遣使節到東南亞各國，要求向明帝國朝貢，承認中國是東亞「大佬」，建立中國的國際秩序；另一方面朝廷發出海禁令，禁止國民的海外航行，並一度廢除了宋元以來的海外貿易機構市舶司。朝貢貿易的核心是朝貢國向宗主國明朝皇帝獻上貢物，皇帝以賜品回贈，實際上使節帶來的附帶商品，才是重要的交易。這樣，明朝的對外貿易僅限於伴隨朝貢進行的國家貿易，實施「沒有朝貢就沒有互市」的規定，並確定了「厚往薄來」的朝貢原則。

「厚往薄來」的朝貢原則

但凡來大明朝貢和同時做生意的外國友人必須厚待，包三餐包酒店包車票船票，貨物不用拿到市場找顧客， 明政府會自動將所有貨品買下，外國友人連稅也不用付。貨物輸入中國後，不能自由買賣，只能統一交給明政府，算作貢品押往首都。官府要全額或以市價三至五倍收購貨物，以皇帝賞賜的名義付款給這個「使節」。在明皇帝看來，外商到來只是進貢，並領取賞賜（收數）。而在外商看來，這種中國特有的貿易方式雖然古怪，但管甚麼，獲利保證一定豐厚!

鄭和下西洋擴大朝貢圈

十五世紀的明朝永樂、宣德年間，鄭和率領大明艦隊七次下西洋，令大明帝國的朝貢圈擴大至印度洋、西亞、東非。受明朝冊封的海外藩屬國，可以派遣使節團在指定時間內來中國向大明皇帝朝貢，並允許其在中國境內作買賣。海路朝貢的地點設定在廣州（招待東南亞、印度洋和非洲各國）、泉州/福州（招待琉球）和寧波（招待日本）三個港口。在陸路上，朝鮮、女真往遼東朝貢，北亞的蒙古瓦剌則到大同。

政治混亂逐漸平息

藉著東亞朝貢貿易和海禁體制，明政府使海外貿易完全成為國營。同時間東亞各地的政治混亂逐漸平息，各地區發展出凝聚內部向心力的政權，有效抑制沿海地域的離心力，而各國間的外交和貿易也相應活躍起來。朝鮮王朝取代高麗；日本的南北朝分裂結束；中山國統一琉球（今沖繩）；越南的黎朝擊敗明軍後恢復獨立，領土擴張至越南中部。

鍾左敦