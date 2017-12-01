中國財經

中國銀監會普惠金融部副主任馮燕表示，將打擊取締非持牌現金貸機構，現金貸將納入互聯網專項整治範疇，整治方案很快就會出台。

馮燕在銀監會新聞發布會上指，放貸主體必須有放貸牌照，禁止發放違反有關利率規定的貸款；各類機構不得通過暴力、侮辱等方式催收貸款。

銀監會創新部副主任黃晉波表示，金融機構資產管理業務指導意見正式出台後，銀行理財業務制度將作為該指導意見的實施細則擇機發布。

他又稱，理財規則制定將與市場進行充分溝通交流，一定注意新舊規則的銜接，確保平穩實施。