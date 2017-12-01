中國財經

財新中國11月製造業採購經理指數(PMI)創5個月低，略遜預期。

財新/Markit公布，經季節性調整的11月中國製造業PMI降至50.8，低於上月的51，略遜市場預期的50.9，是今年6月以來的最低位，但仍連續6個月處於擴張區間。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，儘管出現一些疲軟的跡象，但製造業在11月基本保持穩定。今年四季度，中國經濟很可能延續下半年以來的穩定態勢，預計2017年經濟增速將高於去年，不過在2018年可能面臨下行的壓力。

分項數據顯示，11月新訂單指數由52.4降至51.8。據反映，在最近調查期間，推動新訂單增長的主要因素是客戶數量增加和新產品問世。三大市場分類的新業務量皆有增長，增幅領先的是消費產品類。

11月製造業界對未來一年的業務前景信心連續第三個月下降，且降至2012年4月此項調查開始以來的最低位。不過也有廠商對於新產品開發、公司擴張計劃和市場需求預期轉強等因素對產出信心保持樂觀。

價格方面，11月投入價格指數較上月有所下降，但仍連續第6個月在擴張區間；出廠價格指數較上月略有上升，且為連續6個月在50以上。

由於調查樣本的不同，財新製造業PMI走勢與昨日發布的11月官方製造業PMI再度出現背離，官方PMI超預期回升至51.8。