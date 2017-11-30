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今日 16:08 中國財經

民行農行京分行違規遭中銀監處罰

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中國銀監會稱，民生銀行(01988)北京分行下轄航太橋支行涉銷售虛構理財產品，以及北京分行內控管理嚴重違反審慎經營規則。

北京銀監局近日對民行北京分行及張穎、肖野等13名責任人作出行政處罰，責令民行北京分行改正，罰款合共2750萬元(人民幣‧下同)。張穎取消終身的董事、高層任職資格，禁止終身從事銀行業工作；肖野、何蕊禁止終身從事銀行業工作。

另外，農業銀行(01288)北京市分行違規代銷第三方產品嚴重違規，責令農行北京市分行改正，並罰款50萬元。

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